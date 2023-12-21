Транспортний колапс може статися в столиці. Київські чиновники заговорили про можливе закриття мосту Метро і як наслідок частини "червоної" гілки.

Наша знімальна група провела експеримент, як дістатися з лівого берега на правий без підземки? Висновок: це ще той квест. Далі.

Столичний міст Метро можуть закрити, якщо експертиза визначить, що він в аварійному стані. Ця заява голови постійної комісії Київради з питань бюджету Андрія Вітренка стала шокуючою новиною для киян, що живуть на лівому березі. Адже якщо Міст закриють - кілька станцій "червоної гілки" теж не працюватимуть.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради:

Якщо експертиза покаже, що міст Метро треба закривати. Якщо будуть виділені кошти на розробку кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він в аварійно небезпечний, то буде вимога закрити цей міст.

Ймовірне закриття кількох станцій метро стане новим ударом по транспортній системі столиці. Кияни вже розуміють - їхати з лівого берега на правий буде довго, дорого та незручно.

Складно. Тому що за транспорт треба буде платить удвічі більше.

Максим, житель Києва:

Буду дуже невдобно добиратися до роботи. Користуємось мостом, дуже буде некомфортно. Не хотілося б, щоб перекривали.

Віра, жителька Києва:

Тут дуже багато людей їде на правий берег. Транспорт, крім 55 туди нічого не ходить. Як думаєте, тяжко?

Аби зрозуміти, в чому саме буде складність і як киянам, що мешкають на лівому березі, доведеться їхати на правий берег, не спускаючись до підземки - ми вирішили провести експеримент.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Я мешкаю на лівому березі. І більшу частину шляху до роботи долаю саме "червоною" гілкою метро. Але як доїхати звідси до офісу на станції "Дорогожичі", якщо раптом міст Метро визнають аварійним і закриють кілька станцій? Поки що для мене це питання без відповіді. Але просто зараз я спробую здолати цей шлях, не спускаючись у підземку. Подивимося, скільки на це знадобиться часу.

300 метрів від дому - і я вже біля автобусної зупинки. Сідаю у перший автобус. Людей не надто багато. Але за кілька зупинок - салон уже переповнений.

Ми щойно проїхали міст Патона. По факту, смуги громадського транспорту на цьому мосту немає.

За пів години автобус довозить мене до Контрактової площі.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Перша і найважча частина шляху - позаду. Зараз мені доведеться пройти пішки 300 метрів і сісти на наступний автобус. Я могла б скористатися метро і доїхати майже до самого офісу. Але станція "Контрактова площа" - теж може опинитися під загрозою закриття!

Про те, що ще три станції синьої гілки метро - від "Контрактової" до "Почайної" - можуть призупинити свою роботу, теж повідомив депутат Київради Андрій Вітренко.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради:

Це та ділянка, де сталося значне просідання тунелю київського метрополітену, яка потребує значних коштів на капітальний ремонт. Ремонт лише цієї ділянки забюджетований на 540 мільйонів гривень.

А отже, я знову не спускаюся у підземку. Зайві 15 хвилин очікування плюс іще 10 у дорозі, і я на вулиці Златоустівській.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Отже, я в дорозі вже 1 годину 15 хвилин. Хоча, зазвичай, моя дорога займає приблизно годину. Тобто, якби я скористалася метро, вже давно була б на роботі. Зараз - мій квест і досі триває. Тішить хіба те, що у мене попереду - лише одна пересадка.

І тут треба врахувати важливий момент: експеримент я проводжу, коли більшість станцій метро все ж таки працює. А значить - перевозять тисячі пасажирів. Урбаніст Олександр Гречко каже: якщо ще частина столичної підземки вийде з ладу, з точки зору транспорту це немов розріже столицю навпіл.

Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва":

Це означає, що "червона" гілка може бути так само відрізана на 2 частини, як і гілка "синьої" лінії метро. І тоді багатьом киянам лівого берега потрібно буде шукати альтернативні шляхи пересування. Якщо ми собі уявимо ще якийсь один міст аварійно закритий, це знову ж таки, буде збільшувати завантаженість інших мостів і збільшуватиме також затори.

Водночас столичні чиновники заперечують проблеми на мосту Метро. У міському Департаменті транспортної інфраструктури мені заявили: переправа прослужить ще не 1 рік без якихось обмежень.

Руслан Кандибор, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА:

Ті проєктні рішення, які передбачаються по протиаварійних роботах автопроїздів, не передбачають закриття руху. Ні метрополітену, ні аварійного руху.

А от ремонт між "Контрактовою площею" та "Почайною" - все ж таки буде. Його почнуть, найімовірніше, влітку. Але точно не раніше, ніж завершаться роботи біля "Деміївської".

Віктор Вигівський, головний інженер КП "Київський метрополітен"

В нашому розумінні, ми плануємо закінчити ці роботи в термін до 6 місяців. Зараз прогнозувати ми точно не можемо, але будемо сподіватись, що терміну 6 місяців ми дотримаємося.

Депутат Київради Андрій Вітренко переконаний - проблема в тому, що беручись за ремонт станцій метро і тунелів, витрачаючи на це мільярди гривень, посадовці витрачають гроші не на нагальні проблеми, а на косметику.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради:

Ми можемо перекладати плитку в київському метрополітені. Я бачив, як змінюються ті чи інші елементи декору або елементи фасаду. Я бачив кошти, які витрачались на ремонт ескалаторів, бо вони вже теж дуже втомлені.

Олександр Гречко, співзасновник ГО "Пасажири Києва":

Треба, щоб рівень управління підвищився, ефективність керування метро і взагалі звернення влади міста уваги до метрополітену та наземного транспорту, оскільки це головний транспорт, який перевозить найбільше киян, і в це треба вкладатись.

Тим часом мій експеримент добігає кінця.

Єлизавета Яковлева, кореспондентка:

Отже, нарешті я на місці. Моя дорога тривала годину і 40 хвилин. За цей час я витратила 31 гривню за 2 автобуси й маршрутку.

Тож залишається сподіватися, що станції метро, якщо і доведеться закривати на ремонт, то не одразу на кількох ділянках. А головне - що у киян буде альтернатива - як дістатися з лівого берега на правий і назад.