Фейків буде більше і спрямовуватимуть їх відразу на три аудиторії: самих росіян, міжнародних партнерів України, і авжеж на нас - українців. Такі висновки щодо поширення російської пропаганди зробили в Центрі протидії дезінформації, за результатом року, що минає.

Які теми рупор кремля задіював для продукування фейків у 2023 році? Де їх поширював і кого для цього використовував? Про це розкаже Даніїл Снісар.

Майже дві сотні заблокованих пропагандистських ютуб-каналів, закриті ворожі сайти й десятки псевдомедійних сторінок у телеграм. Такий результат роботи фахівців Центру протидії дезінформації.

Те, що сьогодні відбувається в інформаційному просторі - це війна.

На яких темах російська пропаганда спекулювала і брехала у році що минає?

І як продовжують промивати мізки власному народу, вустами тих, хто зрадив Україну - з'ясуємо далі.

Даніїл Снісар, кореспондент:

На початку 2023 кремль робив ставку на дискредитацію президента Володимира Зеленського та його дружини.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що у такий спосіб росія продовжила операцію “Чорна діра”, мета якої - переконати, що уся допомога, яку надають Україні - зникає чи осідає у кишенях перших осіб. У хід йшли вигадані та абсурдні інформприводи.

Так, наприклад, Фонд першої леді намагалися звинуватити у роздачі в столиці макаронів в пакетах Луї Віттон, посилаючись ось на це відео.

Сегодня к нам на хутор приехала вот такая гуманитарка. А что это? Макарошки.

Авжеж, відео виявилося фейком.

Бо і листівки на пакунках підробні, і саму допомогу Фонд у столицю тоді не передавав. І про який хутір, якщо це відбувалося в Києві, казала жінка за кадром - загадка. Хіба що, йдеться про станцію метро. Зрештою, ця кампанія - досі триває. Ось одна з осінніх перлин ворожої пропаганди.

Потратить больше миллиона долларов за полчаса. Жена Владимира Зеленского скупала дорогие украшения на пятой авеню. Об этом рассказала сотрудница одного из бутиков.

Борці з дезінформацією майже відразу розвінчали цей фейк, який першими оприлюднили нігерійські ЗМІ.

З'ясувалося, що дружина президента у той час перебувала не в Штатах, а в Канаді. Та й сторінка в інстаграмі нібито, продавчині магазину, на яку посилалися - зникла так само швидко, як і з'явилася.

Протягом 2023 року роспропаганда намагалася задіяти свої інформкампанії, використовуючи вади українського інформпростору у кількох напрямках, кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації:

Три найбільших спалахи це перший безумовно Контрнаступ, другий спалах - це можлива атака на Запорізьку атомну електростанцію і третій - це конфлікт у військово-політичному керівництві України.

Ще одна подія, яку росіяни використали для потужної інформаційної атаки - це напад ХАМАСу на Ізраїль і подальший конфлікт.

Для цього фейкометам достатньо було лише одного короткого відео, де арабською лунає подяка Україні за, нібито, надану палестинцям зброю.

Скандальные находки украинского оружия у ХАМАС. Торговал, а на самом деле просто барыжил западными поставками.

Тоді й в нашій розвідці, і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах цю інформацію спростували. Але рупори кремля воліли такі дрібниці оминати.

Петро Черник, військовий експерт:

Вони мусять демонізувати нас, українців, які ми поганющі, які нездари й тому подібне - навіть терористам продаємо зброю.

Спонсори не лише зброї, а й органів!

Протягом року росія всіляко намагалася переконати світ, що Україна розпродає своїх бійців по частинах. Подібні заголовки поширювали у телеграм-каналах та інших соціальних платформах.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації:

І фіналом цієї кампанії, умовним таким апогеєм можна назвати вихід пропагандистського фільму “Танки за нирки», в яке вони компілювали в принципі продуковані за всі ці 10 років фейки.

Документалки, а точніше - псевдодокументалістика стала одним з передових методів впливу в руках ворожої пропаганди - стверджують у Центрі протидії дезінформації.

Свіжий приклад - фільм “Кейс Зеленского. Новая История Украины”, який росія активно поширює зараз на всіх інтернет-майданчиках. Список експертів - одіозний. Там і Царьов, який, на жаль, вижив після замаху. І навіть ті, хто ще пару років тому заробляв в Україні чималі гроші, а зараз відпрацьовує рублі кремля.

Свои неудачи, все пытаешься выдать за национализм, именно так. 30 лет полная деградация идет. Но надо быть гордыми. И еще больше вдохновиться, что ты избранный, и тогда, извините, с огнем из жопы, ты как бы впереди планеты всей будешь.

Якщо ви не зрозуміли - це Юрій Бардаш, продюсер та хореограф, який втік з України, намагається зв'язати два слова і пояснити псевдодокументалістам, чому ж українці вийшли на майдан у 2014. росія у такому кіно використовує й закордонних, так би мовити, експертів, аби інформація виглядала більш переконливою. У ЦПД ведуть їхній список. У ньому - сотні іномовних прихвоснів путіна.

Андрій Шаповалов, в.о. керівника Центру протидії дезінформації:

В нас немає жодного сумніву, що це російська агентура завербована ще за часів КДБ. Це оці всі колишні відставні генерали, директори там якихось департаментів, які в принципі не мають ніякої уяви.

Оптимального рецепта, як не потрапити на гачок російського рупора - немає. Експерти радять особливо обережно ставитися до інформації з інтернету. Ворог тиражує свої фейки на усіх відомих соціальних ресурсах. І якщо джерело анонімне, то й довіряти йому не варто.