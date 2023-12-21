Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував виключити з законопроекту про рекрутинг і мобілізацію, що готується у Верховній Раді, частину про прнизов жінок на службу в тилу. Його відгук на законопроект опублікувала народний депутат від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла.

Офіційна позиція Залужного щодо поточної редакції законопроєкту про рекрутинг, мобілізацію та проходження служби (тези проєкту публікувала раніше). Це вже після місяців переговорів з ним та його ГШ ЗСУ. Законопроєкт фіналізується робочою групою, реєстрація планується в грудні, голосування в січні. Зверніть увагу, Головнокомандувач ЗСУ підтримує всі інші норми проєкту, в його листі надано тільки зауваження.

Валерій Залужний, зазначила Безугла, загалом підтримав законопроект. Однак деякі його пункти він вважає такими, що не відповідають інтересам української армії. Серед них - пункт про прирівнювання жінок та чоловіків у питанні мобілізації.

Залужний зазначив, що цей крок призведе до масового від'їзду жінок за кордон, громадського резонансу, збільшення навантаження на охорону здоров'я та органи військового управління. Крім того, через мобілізацію жінок громадяни частіше звертатимуться до органів влади зі скаргами. Він запропонував повернутися до обговорення цього заходу після завершення дії воєнного стану.

Валерій Залужний також виступив проти пункту про встановлення чіткого терміну відпусток та ротацій бійців ЗСУ та звільнення від служби інвалідів другої групи. За його словами, за умов відсутності навчених вояків неможливо визначити конкретні терміни для заміни військових.

P.S. Право на звільнення для осіб з інвалідністю 2 групи він не підтримує. Автоматом тоді і відстрочку / право на звільнення 3 групи. Як і ротації. Це є в листі.

Законопроект про мобілізацію та рекрутинг готує робоча група, яка складається з народних депутатів, представників Міноборони та Генштабу України. Він ще не підготовлений в остаточній редакції.

Напрацювання за ним 14 грудня представила Мар'яна Безугла. Зокрема пропонується посилити покарання ухилистам та обмежити їх у правах.

Нагадаємо, президнт Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.