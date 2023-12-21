Книжка французького письменника Марка Леві про викрадення українських дітей стане фільмом. Автор планує екранізувати свій ювілейний 25 роман "Симфонія монстрів", який нещодавно вийшов друком у Франції.

Це історія про українського хлопчика, якого росіяни незаконно вилучили з сімʼї.

Марк Леві - один із найбільш популярних французьких авторів письменників у світі. Його книжки розійшлися загальним тиражем у 50 мільйонів примірників.

Більше про останній роман автора, його ставлення до подій в Україні - далі у сюжеті та в ексклюзивному інтерв'ю, яке Марк Леві дав нашому телеканалу.

Надвечір у паризькій книгарні неподалік набережної Сени людно. Відвідувачі вибирають подарунки до Різдва. Посеред зали шикується черга: на автограф-сесію приїхав письменник Марк Леві. Рідкісна нагода отримати новий роман з підписом автора - Леві зараз живе у Нью-Йорку, а в Європу їздить у справах, наприклад, для промоції чергової книжки.

У руках відвідувачі тримають останній роман Марка Леві "Симфонія монстрів". Це книжка про російський злочин викрадення дітей з України. Події розгортаються в селищі Рикове Херсонської області. Головні герої - 11-річний хлопчик Валентин, його мама Вероніка та старша сестра Ліля. Якось повернувшись з роботи жінка виявила, що сина немає. Російські військові забрали його і відправили до табору на перевиховання. Вероніка кидає всі зусилля на пошук дитини. Так починається довгий шлях героїв до воззʼєднання. Автор каже, що ця історія сповнена надії, спротиву, сміливості та любові до свободи.

Елен, відвідувачка книгарні:

Марк Леві - це письменник, якого я багато читаю, він геніальна людина і надзвичайно чуйний. І коли я дізналась, що Леві підняв таку важливу тему, як викрадення українських дітей, я зрозуміла, що нічого про це не знала. Саме завдяки таланту Марка Леві ми можемо відкрити цю реальність для себе з надією на краще, тому що його книжки передають багато ніжності та віри в людство.

Леві - комерційно успішний автор. 25 романів, переклади на пів сотні мов, загальний тираж - понад 50 мільйонів примірників. Кілька його книжок видано в Україні. У день релізу до книгарень в усіх франкомовних країнах світу надійшло 200 тисяч примірників "Симфонії монстрів", і це був лише перший тираж. Невдовзі книжка вийде в Німеччині та Іспанії. Над перекладом цього роману на українську теж триває робота, презентація запланована на осінь наступного року. Книжка також доступна російською мовою, але тільки в електронному форматі й безкоштовно. Таким був задум самого Леві - спробувати достукатися до росіян і розповісти правду про те, що їхній режим чинить в Україні.

Марк Леві, письменник:

Це мій маленький акт спротиву, спроба дати російським читачам те, що допоможе відштовхнутися від пропаганди режиму, підсвітили інші сторони цього конфлікту, і що можливо зачепить їхні серця. Єдине, що може зцілити від отруєння пропагандою - власні почуття.

Чотири романи Марка Леві лягли в основу художніх фільмів і телесеріалів. "Симфонія монстрів" теж буде екранізована, розповів автор. Зараз він веде переговори з продюсерською компанію та режисером, і міркує над тим, де і як краще зняти фільм. Леві неодмінно хоче, щоб усі його герої у фільмі розмовляли українською. Більше про ставлення Марка до війни в Україні, геноциду українців та культурного впливу - далі прямою мовою автора.

Насамперед хочу подякувати, що знайшли час для цього інтервʼю.

Дякую вам.

Ваша книжка "Симфонія монстрів" у продажу вже понад два місяці. Які відгуки ви отримуєте?

Відгуки є, і то багато. Насправді я б сказав, що 90 відсотків з них - про стан шоку, бо ці читачі зовсім не знали про те, що відбувається, тобто про викрадення дітей. Їх зачепила ця книжка, вони налякані прочитаним. Також іноді читачі пишуть про значне полегшення завдяки тому, що вони більше дізнались про те, що насправді відбувається з викраденням українських дітей.

Розкажіть, будь ласка, про своїх героїв. Чи є у них прототипи у реальному житті?

Ні, немає. Я прочитав багато історій. На опрацювання документів і створення персонажів пішло чотири місяці. Я ґрунтовно вивчав цю тему, бачив багато звітів, прочитав сотні сторінок свідчень, чимало прослухав. Мені досить пощастило, бо якраз вийшло дослідження Єльського університету на тему викрадених дітей, яке стало великим джерелом інформації.

Я знаю, що ви побували в Україні під час війни, як це було?

Це було надзвичайно надихаюче і щемко, і водночас я був вражений з багатьох причин. 2:52 Переважно тому, що війна стала реальністю. Це не те, що покажуть по телевізору. І водночас мене вразила мужність українського народу і тих, хто живе у Києві, і їхнє рішення не кидати місце, де вони живуть під час варварського нападу - це надзвичайний урок людяності, а також урок того, чим насправді є демократія, коли твій дім горить. Коли я писав свою попередню книжку, я стежив за тим, що робить путін, і бачив, що насувається. Ніби дивишся, як насувається гроза. Я не маю сумніву в тому, що якби українці не опирались, не боролись, путін зупинився б десь у Польщі. Щойно конфлікт почався, я намагався пояснити людям довкола, що українці вмирають у цій війні не тільки за свободу у своїй країні, вони борються також за нашу демократію і за решту Європи. Коли маєш справу з таким конфліктом, треба раз і назавжди донести до тих, хто може надати допомогу, що насправді є метою, що стоїть на кону.

З-поміж усіх злочинів, які росія вчиняє в Україні, чому ви вибрали для роману тему викрадення дітей?

путінський режим не лише насильно вилучає українських дітей, він не тільки вивозить їх на інші окуповані території чи в росію. Він прищеплює їм нову російську ідентичність. Це абсолютний доказ його бажання влаштувати геноцид проти українського народу. Всі інші судження на цю тему - брехня. Ось він, цей доказ, що його мета - цілком нищити Україну, стерти її культуру, викрасти молоде покоління українців, змінити їх. Він не хоче майбутнього для України. Коли люди говорять про переговори, треба розуміти, з ким ви хочете домовлятися. Ви хочете говорити з воєнним злочинцем, з тим, хто замислив знищити цілий народ.

На вашу думку, як література та культура загалом впливає на суспільні події?

Дуже впливає. Бо книжки, фільми, музика, театр - це те, що нас обʼєднує. Воно нагадує нам, що ми належимо до одного людського виду. Чому, на вашу думку, росіяни бомблять ваші давні кладовища? Бо вони хочуть стерти минуле вашої культури. Кому кожен диктатор спалює книжки? Бо книжки зрощують емпатію. Період, у якому ми живемо, ще ніколи не був таким близьким до 30-х років минулого століття. Коли в Німеччині розростався нацизм, якби більше німецьких читачів мали можливість читати книжки про те, що насправді роблять нацисти, вони б відчули емпатію до перших жертв нацизму. Кожна диктатура, кожна автократія має одну мету - знелюдити своїх жертв. Переконати, що вони більше не люди. Книжки, фільми, культура діють навпаки. Дозвольте, закінчу свою відповідь так: я знаю, що Франція - одна з тих західних країн, яка може мотивувати людей зробити більше. Але завжди є спокуса сказати - війна так далеко, це не в моїй країні. Але коли читаєш історію Валентина і його мами, ти забуваєш, що вони українці. Валентин - він як твій молодший брат чи син. Вероніка - медсестра, але вона може бути й французькою медсестрою. Вони виглядають так само як ти. Це те, що книжки й мистецтво передають.

Тоді чому велика російська культура не впоралась в росії?

Через корупцію. Корупційний вплив, автократичний рух сильніший. Але це не означає, що культура не чинить супротиву, просто вона не така сильна.

Якби ви могли, як письменник, написати закінчення для російсько-української війни, яким би воно було?

Я вважаю, що коли нація вирішила захищати свою свободу, ніщо не може стримати її від успіху, навіть найсильніша армія світу не може зламати народу, який бореться за свою свободу. Я кажу це як син чоловіка, який чинив спротив, коли йому було 18, тоді він боровся з нацизмом. Коли мій батько приєднався до Руху опору, це був 1943-тій рік. І щоб у 1943-му році повірити, що нацизм і нацистську армію можна здолати, треба було мати багато оптимізму. Але їм вдалося. Я глибоко переконаний, що оптимізм українців переможе, що він виграє цю битву. Я дуже сильно вірю в українську війну.

Це було останнє запитання, дякую, що приділили час, за вашу підтримку і за те, що поширюєте інформацію про Україну та російські злочини.