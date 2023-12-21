росія всупереч санкціям продовжує отримувати найновіші західні технології, зокрема, електроніку та телекомунікаційне обладнання. Чим досі підтримує на плаву свою економіку, по якій щоразу завдають нових ударів додатковими обмеженнями й заборонами.

Викривальну статтю оприлюднила американська газета "Нью-Йорк Таймс". У якій детально розкрила, чому за майже два роки великої війни агресор досі користується найновішими благами цивілізації. Складні схеми тіньового імпорту намагалася розплутати Анна Басова.

Завод "Хюндай-Моторз" у Санкт-Петербурзі не працює від березня 2022 року. Днями південнокорейський автовиробник заявив: продає виробничі потужності місцевим покупцям за сім тисяч рублів - це 77 американських доларів. Сума чистого збитку - майже 220 мільйонів.

російські активи продали більшість світових автовиробників. Плата завжди символічна, проте в контракті прописані опції зворотного викупу, коли підстав для санкцій більше не буде. Корейський завод - як і німецький "Фольксваген" у березні - готова придбати місцева компанія "АртФінанс".

Як їм працюватиметься, незрозуміло. Адже санкційне кільце навколо країни-агресорки змикається щільніше. Днями Євросоюз ухвалив 12-й пакет обмежень проти рф. Який, окрім заборони торгувати російськими алмазами, має на меті боротися з тіньовими механізмами. Якими агресорка користується, щоб уникати цих самих санкцій.

Володимир Зеленський, президент України:

Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в росію товарів та технологій подвійного призначення. Є нові обмеження імпорту з росії. Все це дійсно допоможе скоротити економічну основу війни, і ми будемо продовжувати роботу з партнерами, щоби санкції, які застосовані Європою, працювали глобально.

А ще за два дні стає відомо: обсяги тіньових поставок до росії значно більші, ніж можна було уявити. Даними приголомшило видання "Нью-Йорк Таймс". Мовляв, за 22 місяці війни агресорка продовжувала отримувати імпортні технології, які тримали на плаву економіку. Автори статті посилаються на витік секретної інформації: листування російських чиновників, записи онлайн-розмов і торговельні документи.

росії легко отримати майже все комерційне обладнання, зокрема телекомунікаційне, засоби спостереження, мікрочіпи для передових обчислювальних машин і систем озброєння, а також дрони.

Обхідні шляхи знайшлися доволі швидко. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення москва звернулася до так званих нейтральних країн, зокрема Туреччини та Марокко. Через їхні порти здебільшого й надходила критична важлива електроніка - товари просто перевантажували на інші судна, які прямували до рф.

Гнучкість була найважливішою. У щотижневих електронних листах російські торгові чиновники ділилися порадами про те, які порти перевозитимуть товари, хто торгуватиме в рублях і де можна ремонтувати кораблі під російським прапором, свідчать документи.

Зокрема, через Марокко російський дистриб'ютор "ПроСофт" отримав обладнання для біометричного спостереження. Аналіз їхніх пропозицій показав: майже 300 найменувань продуктів містять імпортні чіпи. Свою причетність підтвердили у марокканському порту Танжер-Мед. Проте заявили: здавали в оренду свій простір судноплавним компаніям. А відтак, відповідальності за судна, що рухаються через їхні води, не несуть. І про незаконну логістику підсанкційних товарів начебто не знали.

ProSoft також підтримував постачання західних технологій, зокрема мікрочіпи від Texas Instruments, Intel і NXP, за допомогою маловідомої компанії з металобрухту, зареєстрованої в Касабланці, Марокко.

Серед інших виробників, чиї товари та технології потрапили на російський ринок - американські "Циско" та "Хьюлет-Пакард", шведський "Еріксон" і фінська "Нокіа". Всі вони стверджують - жодні поставки до росії з ними не узгоджували. А незалежні оглядачі заявляють: далеко не останню роль у тіньових постачаннях зіграв Китай. Як підрахували в одній з некомерційних організацій, від лютого 22-го року 85% імпортних напівпровідників надійшли до росії з Китаю та Гонконгу. До початку вторгнення показник становив лише 27%.