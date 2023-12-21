Євросоюз досі залежний від скрапленого природного газу з росії, а тіньовий флот росії продовжує возити сиру нафту з рф. Саме тому 12-й пакет санкцій ЄС проти росії буде неефективним, і дозволить країні-агресору заробляти гроші для війни проти України.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила засновниця та директорка Razom We Stand Світлана Романко.

"12-й пакет санкцій є позитивним кроком, який встановлює нові обмеження, які вплинуть на заборону перевезення сирої нафти та нафтопродуктів тіньовим флотом росії. Це моніторинг і контроль додатковий. Також це повідомлення про продаж старих танкерів і перехід власності.

Але у нас є дуже великі сумніви, що таким чином вдасться налагодити ефективний моніторинг і контроль фактичний за перевезенням сирої нафти, оскільки до цього моменту успішно здійснювалась перевалка нафти між танкерами за межами територіальних вод Греції, Кіпру, Мальти. І поки що не розроблений нормативний масив законодавства ЄС, який дозволить ефективно запобігти таким діям у подальшому.

Це, звичайно, не те, чого ми очікували, і не те, що ми комунікували відповідним органам ЄС, Єврокомісії. Ми говорили про повну заборону скрапленого природного газу з росії. А також зведення граничної ціни на нафту до мінімуму. І взагалі - повну заборону сирої нафти та нафтопродуктів з росії.

Лише за минулий рік глобальний експорт з росії становив 550 мільярдів євро. Ми вже знаємо, що росія затвердила новий бюджет, у тому числі військовий, на два наступні роки і збільшила його втричі. У цифрах це 140 мільярдів доларів на рік на військові витрати. Ми розуміємо, якого порядку це цифри і не розуміємо нерішучість Європейського Союзу в бажанні продовжити глобальну залежність і свою залежність від російського газу, зокерма скрапленого газу.

...Взагалі 89% цих танкерів перевозять сиру російську нафту, а їх зараз уже більше 500. І ми маємо розуміти, що у руках західних країн, зокрема Великої Британії та Євросоюзу, а також США, всі необхідні важелі для того, щоб перекрити злочинний кран до злочинного російського режиму", - розповіла Світлана Романко.