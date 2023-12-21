Вранці армія країни-агресорки вдарила по Нікополю. Загинуло двоє жінок, ще одного чоловіка рятувальники витягли з-під завалів власного будинку. А напередодні ворог здійснив 5 обстрілів Нікопольщини. Застосувавши дрони-камікадзе та артилерії, поранені - двоє місцевих. Усі подробиці далі.

Ранкову тишу у Нікополі обірвав ворожий обстріл з важкої артилерії. Окупанти в черговий раз спрямували смертоносні снаряди на житло мирних жителів.

Як наслідок - загинуло двоє жінок. Ще один літній чоловік опинився під завалами власного будинку. Його витягли рятувальники. Пораненого екстрено доставили до лікарні. На місця обстрілів прибули комунальники. Розгрібають руїни, на які російська армія перетворила житло людей.

Олександр оговтується після артилерійського обстрілу. Його будинок під ворожим вогнем опиняється вже вдруге. росіяни атакували їх напередодні вранці.

Олександр - житель Нікополя:

О 11 годині був приліт. Я как раз в комнате утеплял окна. И оно ударило, очень сильно. Оглушило немного, но сейчас нормально уже.

У будинку знову повилітали всі вікна. Їх Олександр вже закрив листами ОСБ.

Напередодні весь день Нікопольщина була під ворожим вогнем - окупанти направили 11 дронів камікадзе та здійснили 5 артобстрілів. Найбільше постраждав знову ж районний центр. Пан Володимир - голова квартального комітету.

У нас вікна повністю видавило.

Чоловік розповідає, цей район під ворожим вогнем чи не щодня. Люди виїжджають.

Володимир Агафонов - житель Нікополя:

Якщо проїхати по тій вулиці Прибережній, то там картина дуже тяжка. Там багато домів зруйнованих.

У Нікополі за час великої війни пошкоджено майже 5 тисяч об'єктів. Лише за останній тиждень пошкоджено більше десяти будівель.

Ірина Грицай, заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Понівечені оселі місцевих мешканців, приватні підприємства, адмінбудівлі, електромережі. 6 людей постраждали.

Комунікації електро- та газопостачання фахівці відновлюють одразу, а от зруйновані будинки комунальники повноцінно лагодитимуть вже після перемоги. Бо обстріли у місті не вщухають.