Мовний кодекс - це ті правила, які ми спільно з індустрією виробимо для того, щоби домовитися як правильно висвітлювати дуже чутливі теми.

Не допустити дискримінації й мови ворожнечі у медіа щодо вразливих груп населення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення разом з українськими медіа вперше запроваджує роботу органів співрегулювання. ЗМІ й Нацрада спільно напрацюють критерії ознак дискримінації. На основі критеріїв створять спеціальні мовні кодекси. Також напрацюють механізм, як зробити медіа доступними для людей з інвалідністю.

Інеса Матюшенко, співзасновниця Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів:

Я представляю дорослих онкопацієнтів - їх в Україні понад мільйон. І таких з кожним роком стає більше і більше. І дуже важлива правильна комунікація про онкопацієнтів. Тому що у нас в суспільстві заведено говорити не пацієнт, не людина з онкологічним діагнозом, а називати - хворий. Ми також бачимо цю комунікацію і серед лікарів, і в медіа, і на побутовому рівні, і ми розуміємо, що хворий є образливим словом.

Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: