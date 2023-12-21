ЗМІ та Нацрада створять мовні кодекси для уникнення дискримінацій [ Редагувати ]
Не допустити дискримінації й мови ворожнечі у медіа щодо вразливих груп населення. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення разом з українськими медіа вперше запроваджує роботу органів співрегулювання. ЗМІ й Нацрада спільно напрацюють критерії ознак дискримінації. На основі критеріїв створять спеціальні мовні кодекси. Також напрацюють механізм, як зробити медіа доступними для людей з інвалідністю.
Інеса Матюшенко, співзасновниця Фонду підтримки дорослих онкопацієнтів:
Я представляю дорослих онкопацієнтів - їх в Україні понад мільйон. І таких з кожним роком стає більше і більше. І дуже важлива правильна комунікація про онкопацієнтів. Тому що у нас в суспільстві заведено говорити не пацієнт, не людина з онкологічним діагнозом, а називати - хворий. Ми також бачимо цю комунікацію і серед лікарів, і в медіа, і на побутовому рівні, і ми розуміємо, що хворий є образливим словом.
Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
Мовний кодекс - це ті правила, які ми спільно з індустрією виробимо для того, щоби домовитися як правильно висвітлювати дуже чутливі теми. Це надзвичайно важливо, тому що, по-перше, ми в війні, і людей з інвалідністю стає все більше і більше. Нам треба навчитися спілкуватися з людьми з інвалідністю, навчитися правильно це комунікувати в медіа, а головне надати людям з інвалідністю доступ до інформації.
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