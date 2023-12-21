Через погану видимість дрон ведуть низько до землі, але так щоб не зачепило своїм же вибухом.

Російські окупанти скинули на Торецьк чотири авіабомби. В результаті атаки загинули троє людей, поранено шістьох. Про це повідомив міністр внутрішніх справ. За словами Ігоря Крименка, бомби впали на території двох шахтних підприємств, де в цей час перебували гірники.

А під Соледаром росіяни пішли в атаку. Українські бійці розбили ворожу групу. Тож противник в сірій зоні кинув купу техніки: і пошкодженої, і цілої. Тут вже до справи долучилися пілоти великих ударних дронів. Вони методично спалили всю ворожу техніку, так, аби рашисти не могли її забрати або відремонтувати. Наші воєнкори бачили все це на власні очі. Про результативну і дуже важку роботу нічних ударних дронів - далі в ексклюзивному матеріалі Руслана Смєщука.

Сьогодні в нас 5 одиниць техніки як мінімум, 5-7 одиниць техніки, які треба спалити, і жива сила противника. По можливості.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Сьогодні ми працюємо з розрахунком ударних БПЛА. Хлопці працюють вночі за допомогою тепловізійного оснащення. І зараз ми вже їдемо на передову на ту точку, звідки вони будуть літати. Як ви бачите - машина повна краму, апаратури, дронів, оснащення різноманітного.

І з цим всім треба доїхати на позицію, розташовану за декілька кілометрів від російських окопів. Тож ближче до нуля всі одягають захист, а далі машина їде без світла. Знімаємо все в нічному режимі.

На місці хлопці вивантажують апаратуру, і машина швидко забирається. Під ногами - суміш зі склизької криги, води й багна.

Якби не оце під ногами - було б прекрасно. А так погода нам не сприяє.

Цей розрахунок використовує великий нічний гексакоптер, тобто дрон із шістьма двигунами, який здатний заносити на ворожі позиції багато "подаруночків". За це росіяни назвали його "Баба Яга". "Бабу Ягу" вони бояться - як ми дізнаємося пізніше - недарма. Перед вильотом дрон змащують, щоб не вкривався кригою.

Коли в аптеці купляв вазелін, аптекарка дуже цікавилися, навіщо військові стільки вазеліну купують. Вона навіть представити собі не може.

Руслан Смєщук, кореспондент:

До росіян тут декілька кілометрів, періодично чуємо виходи приходи артилерійські, і навіть стрілецька зброя. Тому мінімум світла. А ще тут зараз дуже, дуже слизько - всі вже попадали по колу. Ходити можна лише тримаючись за гіляки.

В таких умовах хлопці розгортаються.

Це накидка, і її нам волонтери переслали. Грубо кажучи, в тепловізор - коли накривається - не видно теплового випромінювання.

Поки розкладаються - хлопці розповідають: уранці росіяни спробували атакувати. Їх розбили. У результаті в сірій зоні виявилося до десяти танків та броньовиків. Одні підбиті, інші застрягли й покинуті. Щоб ворог не зміг повернути та відремонтувати собі техніку - її знищують. Ось такими боєприпасами

Легкоброньована, неброньована техніка… Починаючи з якоїсь легковушки й закінчуючи БТР, БМП - легко. Для танка може вистачити, а може і не вистачити. Залежно як попасти.

Дрон бере по чотири гранати за раз. Їх заряджають - і вампір летить полювати.

Цей хвіст в нас не тільки хвіст, в ньому ще є механізм, який приводить в дію боєприпас.

Навіть попри тепловізор - видно дуже погано.

Ми десь над ціллю… Бачиш, десь тут треба шукати зараз. Ми в принципі по координатах підлетіли. Танки нам не треба, танки знищені. Беху треба.

Через погану видимість дрон ведуть низько до землі, але так щоб не зачепило своїм же вибухом. Гранати починають падати на броньовики.

Потім дрон повертають - міняють батареї.

Після кожного вильоту - нема різниці чи на 10 км, чи на 500 метрів. Треба їх міняти, бо він просідає. На зльоті найбільше, і на посадці. Тож треба, щоб вистачило долетіти.

Далі кріплять нові гранати - і він знову летить бомбардувати. І ще, і ще. Під ранок підіймається туман, видимість падає до нуля.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Сирість дуже велика, неможливо майже літати - нічого не видно. Плюс роботу, яку нам поклали - ми виконали. Техніка, яка стояла, була знищена.

Але попри важку працю у найгіршу погоду розрахунок задоволений. Шість ворожих БМП, як кажуть хлопці, поїхали возити росіян на концерт Кобзона.

Роман, військовослужбовець ЗСУ:

Враховуючи погоду, видимість майже нульова - і дуже низько летіли. Ми сьогодні як мінімум спалили - перші вильоти - три бехи. Другі два вильоти - це дві бехи. І останні два вильоти - ми ще одну беху пошкодили капітально.

Після цього розрахунок згортається. Треба відпочити, зарядити батареї й підготуватися. Зараз через неможливість застосування літаків, а також через брак снарядів та ракет - розрахунки дронів вимушені, як-то кажуть, працювати й за себе, і за того хлопця. Тобто заміняти собою армійську авіацію, артилерію та високоточну.