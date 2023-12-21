Майже 30% території України є потенційно замінованою. Такі дані наводять у ДСНС. Піротехніки щодня знищують вибухо-небезпечні предмети. І нагадують правила мінної безпеки. Особливо - для малечі. Репортаж із Запоріжжя.

Замість шкільної дошки - стенди із макетами боєприпасів, замість звичайних уроків - лекція із мінної безпеки. Таке життєво-важливе заняття запорізькі рятувальники організували для дітей. Розповіли як правильно поводитись із вибухонебезпечними чи підозрілими предметами.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Рятувальники використовують у своїй роботі різноманітні форми й методи для того, аби якомога доступніше донести дітям інформацію з безпеки, тому що безпека - це понад усе. Якщо ми сьогодні навчимо дітей правил безпеки, завтра нас чекає безпечне майбутнє.

Щоб маленькі запоріжці краще засвоїли матеріал, надзвичайники запросили особливого гостя. З Чернігівщини завітав пес Патрон.

Він став помічником для надзвичайників та повноцінним членом їхньої великої родини. А ще - це улюбленець мільйонів українців. Його образ використовують для створення іграшок та солодощів, зображують на листівках. Про роботу чотирилапого сапера навіть створено мультфільм. У такій формі діти швидше і легше запам'ятовують важливу інформацію, переконані у ДСНС.

Ірина Щукіна, речниця ГУ ДСНС України у Чернігівській області:

Діти - це та верства населення, яка як найбільш вразлива, то це для того ми й робимо, аби вбезпечити їх. Від імені Патрона ми кажемо, що не можна чіпати вибухо-небезпечні предмети, не можна підходити, куди треба телефонувати, і вони краще це запам'ятовують.

Що вдалося запам'ятати діти розповідають одразу.

Таїсія, учасниця заходу:

Я запам'ятала всякі міни, три правила про пса Патрона: не підходь, не чіпай, 101 набирай.

Також дітей вчили надавати домедичну допомогу при кровотечах, переламах або при зупинці дихання.

Володимир Добрянський, викладач навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області:

Щоб вони, по-перше, не розгубились, а по-друге, змогли допомогти не лише тим, хто поруч, але й собі. Ми спочатку вчимо, що звичайно потрібно викликати швидку,

Батьки, які прийшли на заняття разом із дітьми, кажуть - такі заходи потрібні.

Тетяна, жителька Запоріжжя:

Дуже багато матеріалу навчального, дитині дуже цікаво, як поводитися при різних обставинах, тим паче в наш час тяжкий для нас, і взагалі якийсь мінімальний розвиток дитини.

А ще такі заходи - це можливість для школярів хоч трохи поспілкуватися один з одним офлайн, кажуть батьки. Адже від початку повномасштабного вторгнення діти навчаються у Запоріжжі - дистанційно.