З 1 січня 2024 року в Україні буде розблокована можливість купувати землю юридичним особам. Також збільшуються обсяги: замість нинішніх 100 га одна особа зможе придбати до 10 000 га. Аграрії закликають владу відтермінувати це рішення до кінця війни, щоб не дати олігархам та агрохолдингам задешево скупити українську землю.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Для малого і середнього бізнесу це болюча тематика, враховуючи, що з 1 січня збільшуються ліміти купівлі землі до 10 тисяч гектарів. Ми у війні, значні території окуповані, ті території, які неокуповані, аграрні поля заміновані, підприємства товаровиробників знищено, багато хто з аграріїв на фронті. Якщо ми будемо по 10 тис. га землі в цей час розпродавати, тоді постає питання, за що ж тоді борються люди?!

Тому сьогодні ми звернулися до президента України з петицією, яка набрала більше 25 тисяч голосів з проханням відтермінувати підняття ліміту.

Наголошую: у цілому ми не проти земельної реформи, ми за те, щоб реформа розвивалася, земельні відносини працювали, але на період війни і на два роки після закінчення війни ці ліміти залишалися у межах 100 га як для фізичних, так і юридичних осіб. Це ключовий момент, на якому ми наполягаємо.

...У відповідь на нашу петицію президент сказав, що треба це питання детально розглянути і передав його на Кабінет міністрів України.

...Люди побоюються, що такі великі об'єми землі зацікавлять не тільки агрохолдингів, які мають доступ до дешевих фінансових ресурсів, а й зацікавлять інші бізнеси, людей, які не мають відношення до землі.

... Сьогодні нам наводять приклад, що в Україні інтенсивно не продається земля, тому що власники землі не поспішають її реалізувати... З цього висновок: якщо у нас за весь період повномасштабного вторгнення не більше 3-4% реалізували своє право, то цілком нормально залишити об'єм в межах 100 га, не потрібно піднімати такі великі об'єми. Не потрібно у такий важкий критичний час для країни створювати преференції для одних, принижуючи фактично інших", - розповів Денис Марчук.