Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, загрози повторного російського наступу з того напрямку зараз немає, запевняє наша розвідка. І поки все спокійно, Україна продовжує розбудовувати оборонну смугу на північному рубежі.

Моя колега Сніжана Сидорук побувала на рівненському Поліссі. Там якраз зводять багаторівневу систему інженерних споруд для оборони кордону. Це і польова фортифікація для військ, і мінні поля, і різні перепони й пастки для ворога. Як вже захистили державну межу - далі в її репортажі.

Посеред поля копають окопи. Так на Рівненщині облаштовують нові позиції для військових.

Відбувається обладнання взводних опорних пунктів з системи оборони - це батальйонних рубежів і ротних рубежів оборони.

І таких траншей нарили вздовж усього українсько-білоруського кордону. Допомагають і жителі прикордонних громад.

Анатолій, машиніст екскаватора, житель Дубровиці:

Тисячі кілометрів вже перекопано. Для військових, для оборони. Стараємось щось допомагати.

Богдан Микульський, Дубровицький міський голова:

Громада не дуже в нас багата, поліська не дуже багата, але кожна п'ята копійка в нас іде на оборону. Ми виділили 26 мільйонів 550 тисяч. При бюджеті річному - 94 мільйони.

А на цих позиціях військові вже завершують будівництво опорного пункту. Пліч-о-пліч працюють добровольці формувань тергромад та військові інженери.

Василь, військовослужбовець полку оперативного забезпечення Сухопутних військ України:

Будуємо фортифікаційні споруди для того, щоб було, де сховатися при нападі й потужний дати опір.

Траншеї укріплюють дерев'яними дошками, облаштовують сектори спостереження й обстрілу, та укриття для особового складу.

Оборонні позиції зводять на висоті.

Роман Волощук, т.в.о. командира 104-ої окремої бригади територіальної оборони:

Рубіж стратегічно важливий. Перебуває на імовірному одному з головних напрямків, і тактичну перевагу має ця місцевість, тому що вона трішечки на підвищенні - добре все проглядається.

Після завершення будівництва позиції замаскують так, щоб ворог їх навіть з повітря не розгледів.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Опорна позиція обрана правильно з використанням досвіду, який мається в нас внаслідок ведення бойових дій. Тобто я задоволений ходом робіт.

Поки триває будівництво боєць на позивний "Кайман" взяв під захист небо. Прикриває побратимів від ворожих "Шахедів".

Позивний "Кайман", боєць 104 окремої бригади територіальної оборони:

Ми знаходимося в зоні досягнення БПЛА. На цей момент вони мають їх в достатній кількості. От і працюємо по цілях.

Усі підходи до нових позицій укріплюють інженерними загородженнями. Шлях для ворожої піхоти перекривають єгозою.

Артем, військовослужбовець інженерної роти:

Забезпечує малу швидкість просування противник, тобто противник пролазить, лізе тут, заплутується, хлопці бачать рух якийсь.

Готуються і до зустрічі важкої техніки противника - закладають мінні загородження.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

На півночі Рівненщини перед кордоном військові продовжують мінувати поля. Роблять це вручну та механізованим способом. Закладають тисячі мін, аби ворог не пройшов.

Олексій Троянов, командир групи саперів 104 окремої бригади територіальної оборони:

Звідти рухається ворог, ми викладаємо в ту сторону вручну, в ту сторону хлопці ПМЗ садять і все. І ми так перекриваємо їм прохід. Пройти, як кажуть, без втрат нереально.

А цю лінію оборони зводять під самісіньким кордоном. Звідси до білорусі менше п'ятдесяти метрів. Поки від сусідів - жодних провокацій, облаштовують багаторівневу систему захисту рубежу.

Роман Троц, комендант прикордонної комендатури 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців:

Це протитанкові рови, перешкоди тетраедричних фігур. Це паркан сітчастий та з єгози. Якщо брати місцевість по самій комендатурі, то вона 30 відсотків можемо вважати як заболочена - непрохідна. Збільшення техніки або збільшення озброєння біля державного кордону не спостерігаємо.

Розбудова оборонних рубежів на півночі Рівненщини не припинялася ні на мить, відколи росія пішла великою війною. Нині тут активно розбудовується польова фортифікація, яку, певен командувач Об'єднаних сил ЗСУ, невдовзі має замінити довготривала.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Це бетонні захисні споруди, бетонні вогневі позиції, а також більше інженерних загороджень. Якщо буде зростати загроза, нам знадобляться додаткові сили й засоби. Станом на зараз ситуація контрольована і стабільна, але ми готуємося.

Рівненщина з білоруссю має майже двісті тридцять кілометрів спільної межі. Кордон тут дотепер - непорушний. Та у миролюбну сусідку поліщуки давно вже не вірять, тож - відгороджуються й окопуються.