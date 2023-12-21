Пережив клінічну смерть і дивом вижив: історія воїна [ Редагувати ]
Він пережив клінічну смерть і дивом вижив. Боєць 128 бригади тероборони Дніпра із позивним "Одеса" після важкого поранення досі на лікарняному ліжку, але навіть попри це він вже рветься у бій.
Хлопець має гарне почуття гумору, а ще заповітне бажання - Перемогу і знову прогулятися по Одесі. Історія незламного воїна у сюжеті Олени Мендалюк.
Знайомтесь, це Костянтин - військовий 128 бригади ТрО Дніпра. Без військового досвіду чи підготовки хлопець пішов у перший же день великої війни до військомату. Та потрапити до війська було не так вже й легко, пригадує боєць. Довелося вистояти величезну чергу і не раз переконати військкомів, що він потрібен армії.
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Не підходиш, не підходиш, наступний. Я кажу: я звідси нікуди не піду, поки ви мене не візьмете. І чоловік такий каже: холодно, давай його заводь. І так я потрапив до ТрО.
Потім було навчання військової справи.
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Дізнавались дальність польоту снаряда, радіус ураження. І так швидко час промайнув, і ми навіть оговтатися не встигли, а ми вже на полі бою.
Перші пів року 22-го "Одеса" захищав рідну землю на Донеччині. Тримав позиції та ходив із побратимами у розвідку. На східному фронті отримав і перше поранення - підірвався на розтяжці.
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Ми йшли підрозділом, я підірвався разом із побратимом Костей. Основний удар прийшов мені на ноги, його лише трохи заділо, але що памятаю, коли мене підірвало на розтяжці я жодного звуку не видав, бо поруч були вороги. Я це розумів, я не крикнув, мовчки дістав турнікет.
Далі був шпиталь, майже 2 місяці лікування... І одразу після одужання Костянтин знову повернувся на фронт. Каже, без родини, так він називає побратимів, вже не зміг. Та невдовзі боєць отримав ще одне поранення в ногу. Потрапив під мінометний обстріл.
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Я втратив рівновагу, я впав. І потім дивлюся, моя пятка поряд з коліном. Я не став кричати, я дуже розстроївся. Знову нога.
Такий своєрідний військовий чорний гумор допомагає Костянтину триматися, адже поранення було дуже важке. Чоловік втратив багато крові, а ще пережив клінічну смерть. Буквально з того світу військового витягли лікарі Запоріжжя.
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Всім відомо, 5 хвилин і може бути фатальне ураження мозку. Кисневе голодування мозку. Якщо 5 хвилин, то багато. В мене 10 було.
Нині військовий продовжує лікування у Дніпрі. Металевий уламок від снаряда роздробив дві кістки на лівій нозі. За словами медиків, була загроза ампутації. Бійцеві вже провели 10 операцій. Кінцівку вдалося зберегти.
Андрій - лікар-травматолог:
Зараз в нього заміщено дефект спеціальним цементом з антибіотиком. Для того, щоб побороти локальну інфекцію. Наступним етапом будемо робити кісткову пластику. Це буде скоріше за все в апарат зовнішньої фіксації. Ми будемо вирощувати йому кістку спеціальним методом.
Попереду у Кості довготривале лікування та реабілітація. На лікарняному ліжку - активно вивчає українську. До великої війни спілкувався російською. Мріє, як і всі - про Перемогу. Зайнятися легкою атлетикою. І прогулятися по Одесі. Бо він сам - "Одеса".
Костянтин "Одеса" - поранений військовослужбовець:
Хлопці, чесно, стараюсь, але поки тяжко. Зачекайте ще трошки і я повернусь. Дуже хочеться повернутися.
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