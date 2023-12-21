Фільм "20 днів у Маріуполі" увійшов у шортліст "Оскара" за двома категоріями [ Редагувати ]
Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів в Маріуполі" увійшов у шортлист премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв у категоріях "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" та "Найкращий документальинй фільм".
"20 днів у Маріуполі" - режисерський дебют воєнного кореспондента та фотографа Мстислава Чернова. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення росіян, бомбардування пологового будинку в Маріуполі та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
У січні 2023 року фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".
Загалом до коротких списків претендентів на "Оскар" потрапило 15 кіноробіт. Номінанти будуть оголошені 23 січня 2024 року, а сама церемонія відбудеться 10 березня 2024 року.
Також до списку у номінації "Найкращий документальний фільм" увійшов документальний фільм про війну Україні "Звідки куди" польського режисера Мацієка Хамели. Його зняли у співпраці з української продюсеркою Анною Паленчук і французом Жан-Марі Ґіґоном. Стрічка розповідає історії людей, яких вивезли з прифронтових територій.
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