Росіяни не мають права красти історію України та її культуру! На цьому наголошують організатори виставки "Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції", що відкрилася в Музеї історії Києва.

Це тридцяти робіт видатних українських художників-авангардистів. Організатори хочуть показати країну та світ, що наші майстри серед першопрохідців стилю авангард!

Чіткі лінії, яскраві кольори, відмова від класичних форм. Усе це про стиль мистецтва авангард.

Художниця з Києва Анна Миронова з дитинства відчула любов до малювання. Відтоді майже не розлучається з пензлем. Нині Анна - у найкращі 20 українських художниць за версією журналу Forbes.

Анна Миронова, художниця:

Не відокремлюю себе від мистецтва та малювання, бо це якось частина життя, частина мене.

На виставці - Анна представляє п'ять робіт. Ось ця під назвою "Геральдика" створена ще у 2014 році, на початку російсько-української війни. Автор наголошує - в її роботі біль українського народу, який нині вкотре переживає геноцид.

Анна Миронова, художниця:

Тема кордонів тут підіймається. За основу взято тіні паркану, і вже працюючи з ними, я дійшла до такої стилізації.

Стиль авангард виник у мистецтві наприкінці 19 - початку 20 століть. То була справжня культурна революція. Майстри просто руйнували традиційні художні закони й створювали нові. Причому не лише в образотворчому мистецтві, а й у музиці, архітектурі, кіно... Але радянська влада не оцінила таке свавілля у творчості - український авангард був знищений, а всі його засновники - забуті. Лише у другій половині 20-го століття розпочався процес відродження, який триває і досі.

Олесь Санін, віцепрезидент Національної академії мистецтв України:

Це не просто роботи. Це виклики суспільний. Так само у нас велика традиція була авангарду не просто в роботах образотворчого мистецтва, а й музиканти, фотографи та кіноматографісти.

Загалом у Музеї історії Києва представлено тридцять робіт класичного та абстрактного мистецтва. Їх зібрав видавець і галерист Юрій Комельков. Він і сам є колекціонером - має кілька сотень картин. Цією виставкою хоче нагадати світу, що такий напрямок мистецтва як авангард започаткували саме в Україні.

Юрій Комельков, голова ГО "Музей Авангарду":

У світі думка, що всі наші зірки-українці, які відкрили світу авангард, то вони представляють російський авангард. А це не так. І це головна мета музею, і якщо не буде тих, хто буде це доказувати. То наші заяви нічим не закінчуються.

Діана Попова, генеральна директорка Музею історії міста Києва:

Ця ідея створення музею українського авангарду вона літала в повітрі дуже давно. Адже дійсно повернути українцям український авангард то ця ідея була ще до початку повномаштабного вторгення. І весь світ почав реагувати. Бо в період деколонізації ми почали виокремлювати що є українським, а що російським.

Війна пройшлася чорною фарбою по українському мистецтву, наголошують художники. Десятки музеїв були змушені заховати чи навіть вивезти свої колекції на безпечні території, аби зберегти історичну спадщину. Але зараз творчість має стати зброєю проти ворога - наголошують учасники виставки. Про українську культуру важливо говорити так гучно, щоби весь світ дізнався про нас не лише як про державу, що міцно тримає бій, а і як про країну творчих людей, що має свою глибоку культуру і давні традиції.

Сергій Анжияк, директор Департаменту культури КМДА:

На сьогодні наші музеї виконують дві функції: в середині міста вони надають можливість ознайомитись і провести час для відвідувачів столиці, киян та гостей та вимушених переселенців. Але вони й одночасно розпочали, умовно кажучи, турне світовими майданчиками. І всі ці колекції вони говорять про те, що українська культура є.

Олесь Санін, віцепрезидент Національної академії мистецтв України:

Сьогоднішня виставка - це історія надії. На те, що є життя після перемоги. І нам всім треба жити та будувати Україну успішну та яскраву. Успішну. Країну після перемоги.

У майбутньому організатори виставки планують створити окремий музей авангарду, де глядачам буде доступна значно багатша колекція робіт українських митців.