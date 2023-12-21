Вирушили по дрова і мало не загинули. На Миколаївщині, у Снігурівській громаді, 2 чоловіків автівкою з причепом намагалися проїхати замінованою балкою. У перші ж хвилини натрапили на протипіхотну міну. Вибратися без допомоги саперів люди вже не змогли. Докладніше Марина Михайловська.

Повністю вся балка, починаючи від дороги й метрів 50 звідси, на всю глибину вона замінована.

У цій місцевості Снігурівська громада межує з Бериславською. Тут саперам довелося ретельно працювати протягом декількох днів.

Вирішили люди за дровами поїхати.

Це відео зняли піротехніки по прибуттю на виклик. Автівка ледь звернувши з дороги, підірвалася. З'ясувалося, що 2-є чоловіків попри численні попереджувальні таблички вирішили поїхати по дрова по замінованій росіянами території.

Ця міна знаходилася під самим автомобілем. Тут колесо, а тут міна, що знаходилася під автомобілем.

Михайло Пугач - старший сапер піротехнічних робіт:

Вони проїхали декілька протипіхотних та протитанкових мін, одна з них була прямо під машиною. Людям дуже пощастило, що вони не наїхали на протитанкову міну.

Тільки після вибуху водій та пасажир звернули увагу на вибухонебезпечні предмети навколо. Аби вивести цивільних із замінованої території, довелося робити безпечний прохід.

Олександр Рачок - начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України в Київській області:

Коридор робили 3 людини під ліхтарики. Тому що вже сутеніло на дворі. Коридор ми виконували за допомогою металошукача і щупа.

Наступного дня після контрольованого підриву мін сапери витягли й автівку.

Олександр Рачок - начальник піротехнічного відділення ГУ ДСНС України в Київській області:

Автомобіль не можна було заводити. Прийшлось його виштовхувати. Це був дощ, і було дуже важко, тут глина, і важко було по глині його штовхати.

Самі герої цієї історії наразі почуваються добре, але спілкуватися на камеру відмовилися. Керівництво громади наголошує, хоча роботи з розмінування тут тривають більш року, територія і досі залишається небезпечною.

Іван Кухта - начальник Снігурівської міської військової адміністрації:

У нас працюють і співробітники ДСНС, і HALO Trust, і DRC з розмінуванням, але ми не забезпечені механізованими засобами для розмінування. Це не дає змогу нам швидко розміновувати земельні ділянки, земельні паї.

Загалом з початку війни на Миколаївщині фахівці обстежили майже 7 тисяч гектарів землі та знищили більше 20 тисяч різних мін.