У Києві "шахед" влучив у багатоповерхівку (фото) [ Редагувати ]
У Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янський районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в житловий будинок у Голосіївському районі.
Рятувальники прямують на виклик за повідомленням про влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Перевіряють інформацію.
Столичний мер додав, що "палає на верхніх поверхах, екстренні служби на місці". Одного постраждалого медики госпіталізували.
КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.
За даними МВС, уламками пошкоджено 26 поверх будинку в Солом’янському районі, внаслідок чого виникла пожежа.
Інформація про постраждалих уточнюється. Також вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку. На місці працюють профільні служби.
Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.
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