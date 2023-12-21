У Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілей в Солом’янський районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок. Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив влучання в житловий будинок у Голосіївському районі.

Рятувальники прямують на виклик за повідомленням про влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Перевіряють інформацію.

Столичний мер додав, що "палає на верхніх поверхах, екстренні служби на місці". Одного постраждалого медики госпіталізували.

КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.

За даними МВС, уламками пошкоджено 26 поверх будинку в Солом’янському районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється. Також вибиті вікна в кількох квартирах та пошкоджено фасад будинку. На місці працюють профільні служби.

Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.