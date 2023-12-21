Святкові традиції, що об'єднують! В Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилась інтерактивна різдвяна виставка "Зірка сходить". Вона присвячена святкуванню Україною Різдва за новим новоюліанським календарем - разом з країнами Євросоюзу та США. На заході побувала наша кореспондентка Олена Логінова і розкаже, що цікавого побачила.

Олена Логінова, кореспондентка:

Різдвяна казка - на Центральному залізничному вокзалі Києва. Ось так колядою зустрічали відвідувачів на різдвяній виставці "Зірка сходить". Основна мета виставки не тільки показати українські традиції святкування Різдва, але і європейські. Цього року Україна вперше відсвяткує Різдво 25 грудня за новим календарем, разом із країнами Європейського Союзу та США. Тож організатори планують розповісти про речі, які об'єднують нас у це свято: музика, кіно, кулінарія.

Ярослава Гресь, організаторка проєкту "Зірка сходить":

Виходить виставка про маленьку радість, яку ми дуже потребуємо у вас важкі часи, і ці простори наповнилися не тільки цікавими історіями інтерактивами, вони наповнилися теплом. Дійсно, це дуже важливо, що Україна повертається в Європу, що ми знову святкуємо Різдво разом зі світом, демократичним вільним світом, і тому тут зібрано багато традицій, які поєднують нас.

Тут є кілька локацій. Одна з експозицій знайомиться з історією Різдва: це і колядування, локація, де можна дізнатися про святкові страви різних країн. Також окрема увага різдвяним мелодіям, які ми всі звикли наспівувати перед святами.

Відвідувачі побачили понад 100 експонатів, серед яких 6 вертепів. Також можна одягнути окуляри віртуальної реальності й так взяти участь у стародавній різдвяній забаві "хургало".

Павло Гудімов, куратор проєкту "Зірка сходить":

Перша оповідь називається "Дух Різдва", і це про різдвяні традиції не тільки в контексті української музики, кіно, їжі, іграшки... Наприклад, одна з найстаріших скульптур Святого Миколая приїхала з Коломийського музею.

Софія, учасниця виставки:

Одяг на мені - це відтворені репліки з регіону моєї бабусі - це Погребищенський район Вінницької області.

Відвідувачі виставок кажуть бажання поринути у різдвяну атмосферу і відчути себе дитиною.

Найбільше мене вразила ковзанка-гойдалка, яка була дуже схожа на ту ковзанку, на той став, який у мене в рідному місці. До глибини душі - це коли ми одягали окуляри й бачили всю цю історію. Виставка неймовірна красива, все дуже витончено, все-таки яскраве все так, як я люблю, і все до глибини душі рідне, нарешті можна відчути це різдвяне свято і тепло.

Усі бажаючі vj;enm відвідати виставку до 21 січня. Значення захід має в тому числі благодійний характер. 50% від продажу кожного квитка будуть спрямовані через фандрайзингову платформу UNITED24 на будівництво укриттів в українських школах.