В умовах повномасштабної війни - безпека українських дітей стала особливою. Без укриттів навчальні заклади не можуть приймати школярів. Крім того, рятувальники та поліцейські відпрацьовують низку небезпечних сценаріїв, що можуть статися під час освітнього процесу. Які саме? На одному з навчань фахівців побував Анатолій Журавльов.

Екіпажі поліцейських прибули на виклик до однієї з гімназій на Київщині.

За легендою навчань, що тут тривають, до навчального закладу увірвалися двоє грабіжників і заблокувалися в одному з кабінетів. Працівники гімназії застосували тривожну кнопку.

Згідно з інструкцією, під наглядом правоохоронців відбувається евакуація дітей.

Коли діти у безпеці - поліцейські затримують умовних злочинців.

Аркадій Шахматов, начальник Управління поліції охорони в Київській обл.:

Головне - це безпека дітей. Забезпечити безпеку дітей, а потім вживати заходи до знешкодження самої загрози життю та здоров'ю громадян. Такі тренування проводяться з кожним нарядом, який заступає на добове чергування і проводиться в кожному випадку, коли береться навчальний заклад під охорону.

Ситуація ускладнюється тим, що зловмисники встигли вчинити підпал. Є робота для рятувальників. Потрібно швидко локалізувати та ліквідувати умовне загоряння.

Згодом з'ясовується - всередині є постраждала. Рятувальники її евакуюють.

На всю операцію персонал гімназії, поліцейські та рятувальники витратили менш як пів години.

Олексій Романенко, заступник начальника пожежної частини:

Добре хлопці відпрацювали, вчилися. Оснащення нас не підвело, все спрацювало добре - на відмінно. - А як часто взагалі такі тренування відбуваються і що вони дають особовому складу? - Це вже, навіть не знаю, десяті, мабуть, в цьому році в нашому підрозділі. Це опит праці, опит взаємодії пожежників між собою.

Жанна Осипенко, заступниця начальника Київської обласної військової адміністрації:

Ви бачите, що зараз відбувається: "мінують" школи майже кожного дня, приходять різні повідомлення з погрозами й так далі. Тому, скажемо так, ми всі - дорослі, які працюють навколо дітей, і обласна державна, і поліція охорони, і ювенальна превенція, і місцеві органи самоврядування - маємо всі зусилля спрямувати на те, щоб перебування дітей було безпечним у закладах освіти, і батьки були спокійними, коли вони віддають дітей на очне навчання.

Освітяни зазначають - такі тренування корисні й для професіоналів, які відточують свої дії за різноманітних небезпечних ситуацій, і для дітей.

Віктор Духота, директор Гімназії №1 Гостомельської селищної ради:

Діти отримали практичні навички, практичні навички отримали й педагогічні працівники, і весь штат Гімназії №1. Учні чекали такого заходу, їм приємно зустрічатися з працівниками ДСНС, поліції й так далі.

У Київській ОВА кажуть: тренування з правоохоронцями та рятувальниками - лише один із напрямків проєкту, який реалізовується на території області. У планах посадовців - удосконалення пропускних режимів до закладів освіти, встановлення додаткових систем відеоспостереження та охоронних сигналізацій.