Уряд Анголи оголосив про вихід країни з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Про це оголосив міністр мінеральних ресурсів, нафти та газу Діамантіно Азеведо під час засідання Ради міністрів та президента країни Жуана Лоренсу, повідомляє газета Jornal de Angola.

Ми вважаємо, що зараз Ангола нічого не отримує, залишаючись в організації. Захищаючи свої інтереси, країна вирішила вийти з ОПЕК.

Ангола завжди дотримувалась своїх зобов'язань і виступала за модернізацію ОПЕК, членом якого була з 2007 року, заявив міністр.

Конфлікт країни, яка входить до двадцятки найбільших виробників нафти, і картелю розпочався у листопаді, коли для Нігерії, Анголи та Конго встановили граничний рівень видобутку на рівні 1,5 млн барелів на добу (б/д), 1,11 млн б/д та 277 тис. б/д.

Ангола квоту для себе (-180 тис. б/д) відкинула. У 2022 році видобуток нафти в Анголі складав 1,19 млн барелів на добу.

Представник Анголи при ОПЕК Естевао Педру заявив 30 листопада, що країна видобуватиме нафту понад встановленої для неї квоту. Тоді він пообіцяв, що африканська країна видобуватиме 1,18 млн б/д починаючи з січня, що перевищувало квоту 1,11 млн барелів. Експорт нафти становить 47% від ВВП Анголи.

Після заяви про вихід Анголи з ОПЕК ціни на нафту марки Brent (ресурс лютого) різко просіли з $79,32/барель до $78,42/барель (-1,6%), ціна на нафту марки WTI (ресурс лютого) впала з $74,08/барель до $73,06/барель (-1,6%).

Нагадаємо, у США зростає видобуток сланцевої нафти через скорочення експорту ОПЕК+.