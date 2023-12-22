Прогноз погоди на 22 грудня [ Редагувати ]
У пʼятницю, 22 грудня, в Україні, за прогнозами, передбачається майже без опадів та плюсова температура. Проте, в Карпатах очікується негода, що може проявлятись у снігопадах, хуртовинах або інші погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Очікується хмарна погода з проясненнями. Опади будуть невеликі, лише на Закарпатті та Прикарпатті можливий сніг, місцями з дощем. Також можлива ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. На заході країни можливі пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах до 20-25 м/с. В горах прогнозується хуртовина. У зв'язку з цим, рекомендується бути обережними на дорогах та взяти до уваги погодні умови при плануванні подорожей.
Температура повітря вдень +1 +6 градусів, на півдні +5 +10 градусів. Вночі температура опуститься до +4 -1, у південних областях буде +2 +7 градусів.
У столиці хмарно, вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря протягом доби у Києві від +1 до +3 градусів.
Раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області можуть ввести карантин.
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