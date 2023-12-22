У пʼятницю вночі, 22 грудня, в Одеській області були зафіксовані вибухи. Інформацію про це розповіли представники Сил оборони Півдня у Telegram.

В Одеській області гучно. Працює ППО по "Шахедах"!

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Миколаївської області у напрямку Одеської.

Зокрема, військові закликали мешканців міста Южне залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.