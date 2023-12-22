У третьому кварталі середньомісячна зарплата в Україні зросла на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 17 937 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найбільшим серед галузей економіки цей показник є:

в сфері інформації та телекомунікацій - 37 542 грн (+20,3% до показника ІІІ кварталу 2022 року),

у фінансовому та страховому секторі - 34 189 грн (+29,8%),

на авіаційному транспорті - 33 205 грн (+21,9%).

Найменший рівень середньої заробітної плати зафіксований:

у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи - 11 373 грн (+9,9%),

в сфері творчості, мистецтва та розваг - 11 503 грн (+7,4%),

в освіті - 12 180 грн (+8,2%).

Раніше ми писали про те, що з 1 січня в Україні заплановано збільшення максимального та мінімального розмірів пенсій. Зокрема, пенсії зростуть для осіб, які набрали необхідний стаж та досягли 65-річного віку.