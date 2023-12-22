В Україні за рік середня зарплата зросла на 23% [ Редагувати ]
У третьому кварталі середньомісячна зарплата в Україні зросла на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 17 937 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.
Найбільшим серед галузей економіки цей показник є:
- в сфері інформації та телекомунікацій - 37 542 грн (+20,3% до показника ІІІ кварталу 2022 року),
- у фінансовому та страховому секторі - 34 189 грн (+29,8%),
- на авіаційному транспорті - 33 205 грн (+21,9%).
Найменший рівень середньої заробітної плати зафіксований:
- у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи - 11 373 грн (+9,9%),
- в сфері творчості, мистецтва та розваг - 11 503 грн (+7,4%),
- в освіті - 12 180 грн (+8,2%).
Раніше ми писали про те, що з 1 січня в Україні заплановано збільшення максимального та мінімального розмірів пенсій. Зокрема, пенсії зростуть для осіб, які набрали необхідний стаж та досягли 65-річного віку.
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