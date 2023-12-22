У результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Квартири телеведучого більше немає. Родина дивом залишилась ціла. Про це він повідомив у Facebook.

Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала:

Вижили і це головне… квартири тепер немає.

У своїх соцмережах Ковальський подякував за слова підтримки:

Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре.

На допомогу родині відкрито збір.

Реквізити для тих, хто хоче допомогти:

5375 4112 1062 3422

Не залишайтесь байдужими та не проходьте повз, адже сила українців у єдності!

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.