Відомий телеведучий залишився без житла після нічної атаки рф: родина потребує допомоги [ Редагувати ]
У результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Квартири телеведучого більше немає. Родина дивом залишилась ціла. Про це він повідомив у Facebook.
Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала:
Вижили і це головне… квартири тепер немає.
У своїх соцмережах Ковальський подякував за слова підтримки:
Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі – і то добре.
На допомогу родині відкрито збір.
Реквізити для тих, хто хоче допомогти:
- 5375 4112 1062 3422
Не залишайтесь байдужими та не проходьте повз, адже сила українців у єдності!
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.
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