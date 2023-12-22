В ніч проти пʼятниці, 22 грудня, окупанти випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 24 з них. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у Telegram.

Пуски були з Курська, Приморсько-Ахтарська (росія) та мису Чауда (окупований Крим).

Сили ППО знищили 24 дрони у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.