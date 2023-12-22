Атаки дронів на Київську область: в ОДА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
У пʼятницю, 22 грудня, голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про те, що вночі російські військові масовано атакували ударними дронами Київську область.
Зазначається, що Повітряна тривога тривала майже 2,5 години.
Сили ППО активно працювали по ворожих цілях.
Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає. Водночас в одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.
За попередньою інформацією, постраждалі відсутні. Людям, чиє майно пошкоджено, разом з місцевою владою буде надана вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.
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