Окупанти атакували південь України: є влучання по інфраструктурі [ Редагувати ]
В ніч на пʼятницю, 22 грудня, російські терористи вчинили новий напад на південь України, використовуючи дрони-камікадзе "Шахед". Напад був спрямований на об'єкти інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. Про це повідомляється у Telegram Сил оборони півдня України.
Як повідомляється, підрозділами протиповітряної оборони було знищено 17 БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з тимчасово окупованого Криму.
Так, 10 дронів знищено у Миколаївській області, 4 безпілотники - у Херсонській, ще 3 - в Одеській.
Однак, не обійшлося без влучань. Зокрема, у Миколаївській області на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.
Люди не постраждали.
В Одеській області ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно.
Втім, уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих також не зафіксовано.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.
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