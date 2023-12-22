Українські військові продовжують успішно вести операції на Таврійському напрямку, результатом чого є ліквідація понад 500 російських окупантів. Крім того, Збройні Сили України знищили 15 одиниць військової техніки ворога. Ці активні дії підтверджують рішучість та ефективність українських військових у захисті територіальної цілісності країни.

Про це повідомляється у Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 17 авіаударів та 1 ракетний удар, провели 61 бойове зіткнення та здійснили 1056 артобстрілів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямкуукраїнські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Так, Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Загальні втрати російської армії склали 528 осіб.

Також українські бійці знищили 15 одиниць військової техніки, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистеми;

2 БПЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спецтехніки.

Окрім того, ще 14 одиниць техніки ворога було пошкоджено.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.