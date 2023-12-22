Руйнування будинку в результаті нічної атаки рф: як виглядають інші квартири (фото, відео) [ Редагувати ]
У Києві внаслідок нічної атаки дронів уламки впали в різних районах міста, особливо в Солом'янському, де один із будинків був значно пошкоджений. На верхніх поверхах будинку виникло загоряння. Про це свідчать дані КМВА.
Так, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах.
За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.
Двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.
Також у мережі показали фото інших квартир та даху.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.
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