У Києві внаслідок нічної атаки дронів уламки впали в різних районах міста, особливо в Солом'янському, де один із будинків був значно пошкоджений. На верхніх поверхах будинку виникло загоряння. Про це свідчать дані КМВА.

Так, в багатоповерховому житловому будинку виникло загоряння на верхніх поверхах.

За даними рятувальників загоряння виникло на 24 поверсі. Крім того, в трьох квартирах (на 24-26 поверхах) часткове руйнування стін та ще у трьох - вибиті вікна.

Двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Також у мережі показали фото інших квартир та даху.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир. В результаті нічної ворожої атаки на столицю відомий телеведучий Андрій Ковальський втратив своє житло у Києві. Родина дивом залишилась ціла. Відкрито збір на допомогу сімʼї.