Під Ростовом був помічений невідомий безпілотник [ Редагувати ]
У пʼятницю зранку, 22 грудня, поблизу російського міста Ростов-на-Дону був помічений невідомий дрон. Цей інцидент може викликати обурення у зв'язку з можливими безпековими питаннями. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
росіяни поскаржилися, що зранку над містом Батайськ у Ростовській області літає нерозпізнаний безпілотник. Офіційно російська місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні.
Батайськ знаходиться за 15 кілометрів від Ростова, а від кордону з Україною (частина окупована російськими загарбниками) за щонайменше 130 кілометрів.
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