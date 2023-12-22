У пʼятницю зранку, 22 грудня, поблизу російського міста Ростов-на-Дону був помічений невідомий дрон. Цей інцидент може викликати обурення у зв'язку з можливими безпековими питаннями. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

росіяни поскаржилися, що зранку над містом Батайськ у Ростовській області літає нерозпізнаний безпілотник. Офіційно російська місцева влада поки не коментувала ситуацію у регіоні.

Батайськ знаходиться за 15 кілометрів від Ростова, а від кордону з Україною (частина окупована російськими загарбниками) за щонайменше 130 кілометрів.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.