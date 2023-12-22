"Привели додому і застрелили": на Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини [ Редагувати ]
Жахливий інцидент стався на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де окупанти застрелили школяра 8-го класу перед очима його родини. Внаслідок цієї трагічної події мати підлітка втратила надію і намагалася покінчити життя самогубством.
За офіційною інформацією, приводом для вбивства підлітка стали підозри окупантів, які вважали, що хлопець зробив неправильне фото. Цей жахливий злочин, вчинений 20 грудня, є ще одним виявом безжальності та жорстокості громадян росії.
Страшна там ситуація…В одній з громад вбили учня 8 класу, в одному з населених пунктів. Просто на очах у родини... За те, що малий просто проходив і десь начебто щось фотографував, його схопили, привели додому і застрелили.
Також Прокудін додав:
Мати ледь не збожеволіла, з петлі витягли... Зараз її шукають. Це вчора (20 грудня. – Ред.) відбулося.
Очільник Херсонської ОВА зазначив, що директор школи, де навчався вбитий загарбниками хлопчик, напише заяву до поліції. Готують також звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та усіх компетентних органів та структур.
Нагадаємо, що 22 грудня окупанти випустили по Україні 28 дронів.
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