Голова Радбезу росії та директор ФСБ Микола Патрушев взяв на себе організацію ліквідації Євгена Пригожина, керівника ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Патрушев попереджав президента путіна про те, що використання Пригожина та його найманців у конфлікті з Україною призводить до збільшення впливу "кухаря" і створює загрозу для Кремля.

Патрушев виявив можливість позбутися лідера "Вагнера", коли останній розпочав заколот.

За інформацією WSJ, Патрушев вже влітку 2022 року попереджав путіна про небезпеку, але президент ігнорував його попередження через успіхи "вагнерівців" на полі бою. Співрозмовник розповів, що ситуація змінилася у жовтні 2022 року.

Після припинення заколоту Патрушев розробив план вбивства. За даними видання, путін пізніше дізнався про ці плани і не заперечив. 23 серпня глава "Вагнера" чекав в аеропорту "Шереметьєво", коли його літак перевіряли. В цей момент під крило літака підклали невелику бомбу, за словами джерел в західних спецслужбах, і через півгодини після зльоту на висоті близько 8500 метрів вона вибухнула. У результаті загинули всі 10 осіб на борту. Кремль відкидає свою причетність до загибелі Пригожина.

Нагадаємо, після включення збройних формувань російських найманців ПВК "Вагнер" до складу Росгвардії, очолювати її почав Павло Пригожин.