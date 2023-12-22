Умєров закликає французькі компанії виробляти зброю в Україні [ Редагувати ]
Рустем Умєров, міністр оборони України, закликає французькі компанії до спільного виробництва зброї на території України.
Про це він повідомив у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook після зустрічі з делегацією сенаторів Франції, які відвідали Україну.
Закликав французькі оборонні компанії спільно виробляти зброю в Україні, - відзначив Умєров.
Міністр оборони наголосив, що "Україна готова придбати озброєння від французьких виробників напряму". Також він висловив подяку народу Франції за всю надану підтримку Україні.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував виключити з законопроекту про рекрутинг і мобілізацію, що готується у Верховній Раді, частину про прнизов жінок на службу в тилу.
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