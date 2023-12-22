Умєров провів продуктивні переговори з головою Пентагону [ Редагувати ]
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. В ході розмови вони обговорили ряд питань, включаючи проведення засідання "Рамштайн".
Про це йдеться в Twitter-акаунті міністра оборони України.
Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України, - пише Умєров.
За інформацією прес-служби Пентагону, в ході розмови також розглядали планування подальших зустрічей, включаючи "Рамштайн".
Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, - додає Пентагон.
Нагадаємо, Рустем Умєров, міністр оборони України, закликає французькі компанії до спільного виробництва зброї на території України.
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