Німеччина не депортуватиме українців для служби у ЗСУ [ Редагувати ]
Німеччина не буде висилати громадян України для служби у Збройних силах, враховуючи інформацію щодо можливої мобілізації українських чоловіків, які проживають за кордоном.
Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, за інформацією n-tv.
Не буде такого, щоб ми зараз змушували людей проходити військову службу чи призов проти їхньої волі, - сказав Бушман.
Він зауважив, що позитивним є той факт, що Німеччина не лише прийняла українців, але й дозволила їм працювати.
Ми намагаємося, щоб більше людей з України отримували роботу, а менше жило на гроші німецьких громадян, - додав очільник Мін'юсту ФРН.
Нагадаємо, Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України розповів в ефірі телемарафону, що мав на увазі міністр Рустем Умєров, коли говорив про призов військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном.
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