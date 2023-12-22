Німеччина не буде висилати громадян України для служби у Збройних силах, враховуючи інформацію щодо можливої мобілізації українських чоловіків, які проживають за кордоном.

Про це повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, за інформацією n-tv.

Не буде такого, щоб ми зараз змушували людей проходити військову службу чи призов проти їхньої волі, - сказав Бушман.

Він зауважив, що позитивним є той факт, що Німеччина не лише прийняла українців, але й дозволила їм працювати.

Ми намагаємося, щоб більше людей з України отримували роботу, а менше жило на гроші німецьких громадян, - додав очільник Мін'юсту ФРН.

Нагадаємо, Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України розповів в ефірі телемарафону, що мав на увазі міністр Рустем Умєров, коли говорив про призов військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном.