ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34 [ Редагувати ]
Українські військові здійснили знищення трьох російських бомбардувальників Су-34 на півдні України в п'ятницю, 22 грудня. Про це повідомив генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку - мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34, - йдеться у дописі.
Ефективна діяльність українських військових стала негайною реакцією на повідомлення окупантів, яке вони залишили після одного зі збитих "Shahed" протягом ночі.
На шматку збитого "Шахеда" із серією "ЬІ" отримав послання від окупантів: "сDохните сYки". Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья", - йдеться у повідомленні Олещука.
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