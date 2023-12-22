В Офісі президента підтримали ідею призвати в армію українських чоловіків, які живуть за кордоном [ Редагувати ]
У Офісі президента висловили підтримку ідеї залучення до армії українських громадян, що проживають за кордоном, і розглядається введення санкцій проти тих, хто відмовиться явитися у призовні пункти. Серед обговорюваних заходів розглядається можливість припинення надання допомоги та анулювання посвідчень на проживання.
На запитання щодо ефективності цих заходів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив свою думку в інтерв'ю 24 каналу.
"Це правильна ідея. Все-таки треба бути свідомим, тому що виглядає дивно. Хтось тут повинен нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там почекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, будувати Україну. Тут Міністр (оборони Рустем Умєров) абсолютно правий", - сказав він.
Подоляк вважає, що потрібно всіх "зрівняти".
"Однак для досягнення цієї мети це повинно обговорюватися на рівні Генштабу, Міністерства оборони, інших міністерств, зокрема, закордонних справ і т.д. це повинні бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки, з точки зору того, чи можуть вони там і далі отримувати тимчасову посвідку на проживання, мати певні преференції, отримувати допомогу. Поки я не готовий говорити, як будуть проходити ці переговори".
Нагадаємо, Ілларіон Павлюк, начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України розповів в ефірі телемарафону, що мав на увазі міністр Рустем Умєров, коли говорив про призов військовозобов'язаних українців, що перебувають за кордоном.
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