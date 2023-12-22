У Великій Британії відправили хакера на безстрокове психологічне лікування до лікарні. Він до офіційного релізу злив у мережу кадри нової гри Grand Theft Auto (GTA).

За інформацією від BBC, Аріон Куртадж із Оксфорда, у якого діагностовані розлади аутистичного спектра, не може бути засуджений. За висновком судді, його навички та нахили до кіберзлочинів роблять його небезпечним для суспільства.

Розслідування виявило, що Куртадж був ключовим членом хакерської групи Lapsus$, що має міжнародний статус. Після звільнення під заставу у справі про вторгнення до Nvidia та BT/EE, йому надавали охорону в готелі. Незважаючи на конфіскацію його комп'ютера, Куртраджу вдалося взламати компанію Rockstar, розробника GTA, використовуючи Amazon Firestick, готельний телевізор та мобільний телефон.

Очікується, що Куртадж залишатиметься у лікарні протягом усього життя, якщо лише лікарі не підтвердять, що він більше не представляє небезпеки.

Нагадаємо, кібергрупа "Blackjack", яка, за попередніми висновками, може мати зв'язок з кіберспецслужбами СБУ, виконала атаку на інформаційну інфраструктуру"Росводоканалу", повністю блокуючи його роботу.