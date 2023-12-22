У Раді заблокували закон про медичний канабіс [ Редагувати ]
Фракція "Батьківщина" в парламенті заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні, який отримав підтримку Верховної Ради у попередній сесії.
Про це відомо з постанови, опублікованої на офіційному веб-сайті парламенту.
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та її колеги зареєстрували 22 грудня проєкт постанови, який передбачає скасування рішення Верховної Ради про ухвалення законопроєкту "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності (...)".
Як пояснив у Мережі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року. Ще потім знадобиться час на підпис президента.
А враховуючи, що закон вступає в силу лише через пів року, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го, - прогнозує Железняк.
Нагадаємо, у четвер, 21 грудня, Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за легалізацію медичного канабісу.
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