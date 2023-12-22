Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16 [ Редагувати ]
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Про це повідомили премʼєр країни Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.
Окрім дозволу на експорт, для передачі необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включаючи вимоги до персоналу та інфраструктури, - зазначив Рютте.
Володимир Зеленський привітав рішення Нідерландів.
Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні, - написав президент Володимир Зеленський.
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