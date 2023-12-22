На підконтрольну уряду України територію 22 грудня повернено тіла (останки) 66 оборонців України. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Захід здійснено зусиллями співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

У штабі подякували за за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну.

Збройні сили України здійснюватимуть транспортування тіл та останків репатрійованих осіб до визначених спеціалізованих установ держави для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам з метою визначення осіб загиблих.

Нагадаємо, обміни військовополоненими з росією не зупинилися, однак переважно вони проводяться не публічно, а інколи - прямо на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю.