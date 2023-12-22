Президент США Джо Байден підписав указ про заходи проти іноземних банків і фінансових структур, причетних до операцій, пов'язаних з постачанням для російського військово-промислового комплексу (ВПК). Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Документ регламентує відключення банків від американської фінансової системи та блокування їхніх рахунків у разі сприяння військовій промисловості росії.

Указ посилить санкції США проти фінансових посібників російської військової машини. Фінансові установи ризикують втратити доступ до фінансової системи США, якщо сприятимуть угодам, пов'язаним з російською військово-промисловою базою. Серед них будуть фінансові установи, які, як встановлено, проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь або від імені компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, які підтримують російську військово-промислову базу.

Міністерство фінансів винесе ухвалу, що включає список найважливіших пунктів відповідності критеріям контролю. Фінансова установа, яка зазнала санкцій за одним із цих критеріїв, зіткнеться або з санкціями повного блокування, або зі втратою або строгими умовами щодо своїх кореспондентських рахунків у США.

За словами одного з чиновників Білого дому, мета цього рішення - "засипати пісок у механізми російської військової логістики". В адміністрації також заявили, що санкції завдали значної шкоди економіці росії, але поки що не змусили її припинити бойові дії.

При цьому американські чиновники вважають, що санкції вже підірвали економіку рф і змогли ізолювати країну.

Крім експорту енергоносіїв посія все більше ізолюється в глобальній економічній торгівлі, одночасно стикаючись з витоком мізків. Імміграція із росії досягла історичного максимуму. Прямі іноземні інвестиції перейшли у мінус.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.