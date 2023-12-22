Швейцарія слідом за Євросоюзом запровадила санкції проти 61 фізичної та 86 юридичних осіб з росії, проти яких 18 грудня ввів санкції Євросоюз у рамках 12-го пакету санкцій. До решти заходів країна поки що не приєдналася. Про це йдеться в заяві на сайті уряду Швейцарії.

До числа нових фізичних осіб, які потрапили під санкції, зокрема, входять військовослужбовці білоруських збройних сил, керівники військово-промислових компаній та члени Центральної виборчої комісії росії. Компанії та організації, які нещодавно потрапили під санкції, в основному належать російським оборонним підприємствам.

Хоча це рішення оголошено 22 грудня, обмеження набули чинності 21 грудня о 20:00. Найближчим часом Швейцарія приєднається до інших заходів 12-го пакету санкцій Євросоюзу, йдеться у заяві.

Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій 18 грудня. Головним нововведенням режиму санкцій стали обмеження проти російської діамантової галузі.

Крім того, обмеження зачепили вироби з заліза, чавуну, міді та алюмінію, включаючи дріт, фольгу, труби, деякі хімічні речовини, літієві батареї, термостати та інше.

Під обмеження потрапили, зокрема, телеканали "Спас" та "Царьград", російська особлива економічна зона "Алабуга", ПАТ "Туполев", група "АльфаСтрахование", Росфінмоніторинг та його керівник Юрій Чиханчин, 14 членів ЦВК, син дмитра медведєва Ілля, голова Мосміськдуми Олексій Шапошніков.