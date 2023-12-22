У Києві в укритті школи №229 під час повітряної тривоги стався обвал стелі.

В укритті у цей час були діти, на щастя ніхто не постраждав.

Обвал стелі стався через прорив труби. Столичні аабліки пишуть, що у цьому укритті нещодавно зробили ремонт за гроші благодійного фонду.

Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом.