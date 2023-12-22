У Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації. Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація.

21 грудня представники Європейської Бізнес Асоціації обговорили питання бронювання працівників та оновленої процедури бронювання з заступником міністра економіки України Ігорем Фоменком.

Оновлена процедура бронювання ще не узгоджена та формується. Щойно вона та її окремі елементи (мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовцям, тощо) буде погоджена - деталі буде анонсовано. Ідея в тому, щоб змінити підходи до бронювання - зробити їх більш зрозумілими та прозорими.

Е-бронювання вже також було напрацьовано та направлено на погодження. Проте, з урахуванням того, що всі процедури концептуально можуть змінитися, як тільки буде прийнято нове бачення, всі пропозиції бізнесу і до е-бронювання буде адаптовано. Але від е-бронювання країна жодним чином не відмовляється. Це буде експериментальний проект, терміном, ймовірно, на 2 роки (паперові бронювання також будуть залишатись).

В контексті чинної системи бронювань, було зазначено кілька аспектів:

забронювати можна до 50% від військовозобов’язаних;

на місяць бронюються ті, у кого є неточності в даних (тобто, вони потребують уточнення);

на 6 місяців - у кого все в порядку;

якщо людина не стоїть на військовому обліку - вона заброньованою бути не може.

куди звертатись для бронювання (до центрального органу влади чи до місцевої) залежить, в більшості своїй, від сфери;

бронювання підприємству надається на час поки його визначено критично важливим (наразі такий статус дається на 1 рік).

коли підприємство продовжує статус критичності, тоді і перебронювання відбувається.

щодо затримок з погодженнями бронювань, доцільно вести комунікацію як з Мінекономіки, так і з Генштабом, але бронювання продовжують погоджуватись.

Через систему "Оберіг" інформація переводиться з паперового в електронний варіант. Наразі Міноборони та Мінцифри кинули всі сили для внесення інформації в "Оберіг". І там можна буде перевіряти свої військово-облікові дані з обмеженим доступом. Про терміни поки говорити важко.

Списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Такі ініціативи від Міноборони поступали, однак Мінекономіки такі ініціативи не підтримало.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде. Водночас він готовий підписати закон про призов чоловіків із 25 років.