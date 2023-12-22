Міністерство фінансів США опублікувало роз'яснення до указу президента Джо Байдена щодо посилення санкцій проти Росії. У документі йдеться, що указом запроваджується заборона на ввезення російських морепродуктів, зокрема лосося, тріски, краба та минтаю.

Згідно з документом, заборона вводиться на імпорт певних категорій морепродуктів, добутих у російських водах чи судах під російським прапором. Заборона пошириться на російські морепродукти, перероблені в третіх країнах.

Сьогодні, 22 грудня, Джо Байден підписав указ "Про вжиття додаткових заходів щодо шкідливої діяльності росії". В указі йдеться, що в США забороняється імпорт із росії морепродуктів, алкогольних напоїв, діамантів, а також будь-яких інших російських товарів, список яких визначить Мінфін.

Заборона на імпорт морепродуктів з росії до США була запроваджена навесні 2022 року. Досі в документах не було положення про заборону продуктів, перероблених у третіх країнах.

росія обмежила імпорт деяких морепродуктів з США у липні 2023 року. Тоді було запроваджено заборону на імпорт за позиціями ТН ЗЕД 1604 та ТН ЗЕД 1605, до яких належить готова та консервована риба, ікра та її замінники, готові або консервовані ракоподібні та молюски.