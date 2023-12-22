Американська технологічна компанія Hyperloop One - розробник надшвидкісного вакуумного поїзда за ідеєю Ілона Маска - близька до закриття, оскільки їй не вдалося отримати жодного контракту на будівництво. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Компанія звільнила більшість своїх співробітників (за даними на 2022 рік, їх було близько 200) і зараз шукає покупців на свої активи, включаючи обладнання та випробувальну ділянку колії.

Hyperloop One також закрила офіс у Лос-Анджелесі. Джерела повідомляють, що після закриття компанії її права на розробки та іншу інтелектуальну власність перейдуть еміратському конгломерату DP World, який володіє контрольним пакетом акцій.

​Ідею Hyperloop запропонував Ілон Маск у 2012 році. Задум полягає в тому, щоб у трубах над поверхнею землі в умовах сильно розрядженого повітря зі швидкістю до 1220 км/год пересувалися капсули з пасажирами або вантажами.

Hyperloop був одним із найпопулярніших проектів середини 2010-х. Тоді багато говорили про можливості такого надшвидкісного вакуумного переміщення людей трубою.

За даними PitchBook, Hyperloop One загалом залучила майже $450 млн, у тому числі від Virgin Group британського бізнесмена Ричарда Бренсона, - деякий час вона навіть називалася Virgin Hyperloop.

У 2018 році Бренсон запропонував побудувати таку транспортну систему в Індії - вона з'єднала б аеропорт індійського мегаполісу Мумбаї з містом Пуна. Бренсон навіть отримав попередній дозвіл на її спорудження від керівництва індійського штату Махараштра. Однак на початку 2020 року уряд штату оголосив про зупинення проекту.

У різних країнах з'явилося кілька проектів будівництва Hyperloop, однак компанії вдалося побудувати лише коротку випробувальну ділянку такої труби у районі Лас-Вегаса.

У наступні роки компанія привертала більше уваги не своїми розробками, а скандалами. Торік Hyperloop One вирішила перекваліфікуватися з пасажирських на вантажні перевезення, але цей проект не розпочав повноцінну роботу.

Нагадаємо, в 2018 році тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Hyperloop з'явиться в Україні через п'ять років, а коштуватиме дешевше, ніж літак і поїзд. А потім сказав, що розробка Hyperloop в Україні припинилася після перемоги Зеленського.