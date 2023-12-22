МВС Фінляндії видало нове положення про сприяння добровільному поверненню мігрантів на батьківщину. Тим, хто отримав відмову у наданні притулку, виплачуватимуть 5 300 євро, якщо вони добровільно повернуться додому впродовж 30 днів. Про це йдеться у заяві відомства.

Для отримання виплати мігрантам треба подати відповідну заяву впродовж 30 днів. Якщо заяву надішлють пізніше, розмір виплати становитиме 2 000 євро. Нове положення набуде чинності з 1 січня 2024 року.

У МВС пояснили, що завдяки цій постанові система допомоги при добровільному поверненні на батьківщину була спрощена.

У минулій редакції документа розмір виплат залежав від країни походження мігранта, було лише чотири групи країн, але тепер розмір виплати зробили однаковим для всіх.

Зараз біженцям, які погоджуються добровільно повернутися на батьківщину, платять 200 євро. Тобто виплати зростають у 25 разів.

Уточнюється, що виплату не нададуть під час переїзду до іншої країни Євросоюзу чи Шенгенської угоди, а також до країни, громадянам якої не потрібна віза до Фінляндії. Чи поширюється ця норма на українців - не уточнюється.

Нагадаємо, Швейцарія запропонувала аналогічний план повернення українців додому. Заплатять за виїзд від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1 090-$4 355).

Норвегія платить українцям за виїзд по 1500 євро.