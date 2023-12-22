В Алма-Аті (Казахстан) автобус протаранив натовп після того, як пасажир-безбілетник вдарив жінку-водія і вона знепритомніла.

Конфлікт стався в автобусі автобус №47 близько 18:15 за місцевим часомСвідки розповіли, що чоловік вдарив водія за кермом в голову через зауваження про несплачений проїзд.

Безбілетник-вбивця

Коли жінка знепритомніла, автобус спочатку врізався в натовп на зупинці біля міської лікарні №7, а потім у кілька машин.

Троє людей загинули, семеро постраждали, включаючи 15-річного підлітка.

У поліції повідомили, що чоловіка, який ударив водія, затримали.