У Казахстані автобус протаранив натовп на зупинці після того, як безбілетник нокаутував жінку-водія (відео) [ Редагувати ]
В Алма-Аті (Казахстан) автобус протаранив натовп після того, як пасажир-безбілетник вдарив жінку-водія і вона знепритомніла.
Конфлікт стався в автобусі автобус №47 близько 18:15 за місцевим часомСвідки розповіли, що чоловік вдарив водія за кермом в голову через зауваження про несплачений проїзд.
Безбілетник-вбивця
Коли жінка знепритомніла, автобус спочатку врізався в натовп на зупинці біля міської лікарні №7, а потім у кілька машин.
Троє людей загинули, семеро постраждали, включаючи 15-річного підлітка.
У поліції повідомили, що чоловіка, який ударив водія, затримали.
по темі
Мікроавтобус із 9 громадянами України потрапив у ДТП на польсько-українському кордоні. Внаслідок чого одна людина загинула, решта - отримали травми
Через аварію, у якій зіткнулися легковик і вантажівка на Львівщині, загинули четверо людей, зокрема троє військовослужбовців
Невідомий автомобіль в'їхав у кортеж президента США Джо Байдена у штаті Делавер увечері 17 грудня, коли родина Байденів залишала передвиборчий штаб
У Києві в районі аварійної станції метро "Деміївська" почав просідати асфальт, де розташовані торгові павільйони. Про це 17 грудня повідомили столичні пабліки та опублікували фото.
Автобус з України потрапив у ДТП на території Словаччини. За попередніми даними, є постраждалі, зокрема, діти