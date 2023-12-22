Мажоритарник Віталій Войцехівський оголосив про вихід з партії "Слуга народу" [ Редагувати ]
Депутат-мажоритарник Віталій Войцехівський заявив про кардинальні розбіжності з лінією партії "Слуга народу" та вихід із неї. Про це народний депутат написав у Facebook.
Сьогодні прийняв для себе рішення - припинити членство в партії "Слуга народу". Мої погляди та сприйняття деяких речей усе частіше не збігаються із загальною партійною позицією. У багатьох питаннях ми маємо кардинально різні бачення. Саме тому логічним вважаю вихід із партії. Продовжую працювати у Парламенті і не зраджувати інтересам своїх виборців.
Нагадаємо, Віталій Войцехівський був обраний на довиборах у 2021 році у 197 в.о. з центром у місті Золотоноша. До того пан Войцехівський тричі обіймав посаду Золотоніського міського голови, кожен раз обираючись від різних партій - від Блоку Петра Порошенка до партії "Слуга народу".
Черкаські експерти прогнозували виключення Войцехівського із фракції та партії "Слуга народу" ще навесні цього року. Зокрема, черкаський політичний експерт Юрій Сас у квітні 2023 року писав таке:
Віталій Войцехівський обирався не під час переможної "зеленої хвилі" 2019-го, а на довиборах по округу, де пройшов Олександр Скічко. Скічко змінив мандат на посаду голови Черкаської ОДА і Віталій Войцехівський в статусі мера Золотоноші виграв "тендер" на право представляти "Слуг народу".
До цього він засвітився і з Партією регіонів, коли та перебувала при владі, і при "Солідарності" в аналогічній позиції. Перемогу Войцехівському забезпечила активна участь ОДА та особистий візит Володимира Зеленського. Але навіть попри це мало місце масове контрольоване голосування за списками "заохочених", що викликало скандали в день виборів.
Згодом місцеві політики та політологи говорили про намагання В. Войцехівського сформувати локальну коаліцію з одіозним А. Яценком, відомим своїми сепаратистськими настроями. Саме цей факт нібито став вирішальним, у ході роз’яснювальної роботи між керівництвом Партії та Фракції "Слуга народу" з Золотоніським нардепом. Очевидно, наступним кроком стане виключення В. Войцехівського зі складу фракції партії "Слуга народу".
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